Novo tribunal vai tratar em exclusivo de processos de imigração e asilo

O Governo aceitou a proposta do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e vai promover a criação de um tribunal especializado em questões ligadas a imigração e asilo. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo jornal Público.

O novo tribunal, que poderá vir a designar-se Tribunal da Imigração e Asilo, deverá ser criado em Lisboa e possivelmente noutra cidade mais tarde, terá competências exclusivas em tudo o que respeita a imigração e asilo.

De acordo com Tiago Pereira, vogal do CSM, citado pelo jornal, o formato do tribunal vai ainda ser estudado, em coordenação entre os dois Conselhos Superiores (CSM e Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais), “uma vez que a competência abrange ambas as jurisdições”, mas a sua implementação não deverá estar muito distante.

“Será o primeiro tribunal com uma competência híbrida, nesse sentido: terá jurisdição comum e administrativa, com juízes de ambas as jurisdições”, adianta ao Público. Terá secções de Família e Menores, de Pequena Instância Criminal e de Administrativo.