Mulher detida a tentar entrar na cadeia da PJ com droga

Uma mulher foi detida esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) a tentar entrar com bolotas de droga numa visita a um recluso na cadeia anexa às instalações desta polícia em Lisboa, adiantou fonte da guarda prisional à Lusa.

De acordo com o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, a mulher apresentava sinais de "nervosismo e ansiedade" à entrada nas instalações, que levantaram suspeitas à guarda prisional e motivaram uma revista corporal na qual se detetaram as bolotas, dissimuladas na zona genital, e que no total continham cerca de 180 gramas de droga.

A mulher, registada como visita de um recluso, terá no entanto dito à PJ que a droga se destinava a outro detido, preso por tráfico de droga.

Contactada pela Lusa, a PJ confirmou a tentativa de entrada com droga nas suas instalações, mas apenas acrescentou que o caso está em investigação.