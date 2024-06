Ministro chama sindicatos dos professores para revisão do regime de mobilidade por doença

O Ministério da Educação vai convocar, ainda esta quinta-feira, os representantes dos professores para uma reunião a 26 de junho, anunciou em comunicado.

Fernando Alexandre pretende ouvir os sindicatos sobre a revisão do regime de mobilidade por doença e sobre o enquadramento do pessoal não docente, antes de iniciar negociações.

Quanto à recuperação do tempo de serviço congelado aos professores, o Governo diz que as negociações já terminaram.

“O Executivo procurou concluir estas negociações num curto espaço de tempo, para que os docentes beneficiem da reposição com a maior brevidade e para que fosse possível devolver a tranquilidade às Escolas, fundamental para o sucesso dos Alunos”, lê-se no comunicado.

O Governo começara agora a transposição do acordo assinado com as 7 estruturas sindicais no dia 21 de maio para Decreto-Lei, tendo em vista a sua apreciação em Conselho de Ministros.

A recuperação do tempo de serviço vai ocorrer à razão de 25% ao ano, produzindo efeitos a 01 de setembro de 2024 e a 01 de julho de 2025, 2026 e 2027. Ao fim de 2 anos e 10 meses estará concluída a reposição total.

Será ainda assegurado o acesso ao 5.º e 7.º escalões a todos os Professores que, por via da recuperação do tempo de serviço, reúnam as condições de progressão.

O acordo assinado no dia 21 de maio com 7 estruturas sindicais irá permitir que, em julho de 2027, 90% dos atuais docentes progridam aos últimos escalões da carreira, com vencimentos significativamente mais elevados.