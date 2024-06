Ministro admite que diploma sobre tempo de serviço exclui "milhares de docentes"

O ministro da Educação, Ciência e Inovação reconhece que o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores exclui "milhares de docentes", sustentando que muitos mais teriam sido beneficiados se tal tivesse ocorrido "há oito anos".

"A recuperação do tempo de serviço que tem sido feita agora deixa de fora milhares de docentes. Se tivesse sido feita há oito anos muito mais seriam" contemplados, disse Fernando Alexandre, em declarações à agência Lusa, à margem da sessão comemorativa do 45º aniversário do Instituto Politécnico de Santarém, em Rio Maior, quando questionado sobre as críticas da Fenprof ao facto do acordo deixar muitos professores de fora.

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, reconheceu hoje que o diploma é positivo para milhares de docentes, mas deixa muitos outros de fora, como é o caso dos que estão nos três últimos escalões, que "não recuperam nada ou apenas parte" do tempo trabalhado.

As cinco estruturas sindicais que não assinaram o acordo para a devolução faseada dos seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço até 2027, proposta pelo Governo, estiveram reunidas hoje no Ministério da Educação para uma reunião de negociação suplementar.