Homem de 25 anos desaparecido nas águas do Douro

Um homem de 25 anos está desaparecido no rio Douro, no Porto, revelou à Lusa o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia, que confirmou estarem a decorrer buscas desde as 15h00.

"Temos uma testemunha que confirma que o homem se atirou à água", afirmou o responsável da capitania sem conseguir precisar "se foi do tabuleiro inferior da ponte Luís I ou se da escarpa do lado de Vila Nova de Gaia".

Nesta altura do ano, e aproveitando a presença de muitos turistas na Ribeira do Porto e na marginal de Gaia, é comum jovens atirarem-se do tabuleiro inferior da ponte para ir buscar as moedas que lançam ao rio, mas Rui Lampreia desconhece se o homem estava envolvido nessa prática.

Nas buscas estão barcos semirrígidos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e da Polícia Marítima, além de operacionais dos Sapadores do Porto e de Gaia e dos Bombeiros de Coimbrões, disse.