Fundos europeus são precisos e devem ser bem utilizados, diz Elisa Ferreira

A Comissária europeia responsável pela Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, defendeu esta quinta-feira que os fundos comunitários são necessários e que devem ser utilizados "cada vez melhor", de maneira "mais inteligente e estratégica possível".

"São precisos e são tão precisos quanto nós temos a responsabilidade de os utilizar cada vez melhor e essa responsabilidade, sejamos claros, não é dos governos. É de todos quantos recebem fundos", sustentou.

A comissária europeia, Elisa Ferreira, juntou-se esta quinta-feiraa uma ação de campanha da cabeça de lista do PS às europeias, Marta Temido, que decorreu durante a manhã no Mercado Municipal da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

"A questão neste momento é ter fundos ou não ter fundos. O centro esquerda considera que há mercado, mas tem de se proteger as pessoas e o mercado tem de servir as pessoas. E é isso que justifica o apoio dos fundos: se queremos ter fundos, temos de proteger esta dimensão europeia", sustentou.

Aos jornalistas, a comissária europeia evidenciou que a direita "mistura um argumento que vai neste sentido, com argumentos em que se diz os fundos já não são precisos".

"Havendo fundos, temos de ser exigentes e utilizá-los da maneira mais inteligente e estratégica possível. Tratar e utilizar bem os fundos é absolutamente essencial, mas ter fundos é uma pré-condição para que isso aconteça, se nós deixarmos o argumento deslizar completamente, nós chegamos a um ponto em que a direita diz acabaram-se os fundos, que não são precisos", concluiu.