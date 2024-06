Encontrado corpo de homem que se atirou da Ponte Luís I

O homem de 25 anos esta quinta-feira desaparecido no rio Douro, foi encontrado, morto, às 17h00, no lado de Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia.

“O corpo foi encontrado pelas 17:00 perto do local onde se lançou ao rio, do tabuleiro inferior da Ponte Luís I”, revelou o responsável, acrescentando que “foi encontrado por mergulhadores”.

Segundo Rui Lampreia estão “a ser feitas tentativas para contactar a família do homem”.

Nas buscas estiveram envolvidos barcos semirrígidos do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima para além de operacionais dos Sapadores do Porto e de Gaia e dos Bombeiros de Coimbrões, disse.

[Notícia atualizada às 18h40]