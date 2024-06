Diversões no São João. Empresários da Rotunda da Boavista não vão este ano ao Porto

Os empresários dos divertimentos que se instalam habitualmente na Rotunda da Boavista, no Porto, não estarão presentes na cidade este ano durante a época de São João.

As obras em curso na Rotunda, relacionadas com o Metro, impedem a montagem dos divertimentos e a Renascença apurou, junto de um representante da Associação Portuguesa de Empresários de Diversão, que as soluções dadas pela Câmara do Porto não agradam aos empresários.

"Enquanto associação, achamos essa solução de irmos para a Foz ou para as Fontainhas incorretoa, visto que já se encontram lá outros colegas", argumentou a fonte.

"A maioria dos divertimentos que costumam estar na Rotunda da Boavista não estarão neste S.João", confirmou.

Quanto à Roda Gigante, um dos divertimento mais populares, a fonte da APED avançou à Renascença que ainda nada está decidido: "A questão está a ser estudada, não há ainda local para instalar não sendo garantido que venha a estar presente."

A empresa encarregue da Roda Gigante, a "Between Planets", não quis prestar declarações.

A noite de S.João é dia 23 para 24 de junho e terá várias atividades no programa como o fogo de artíficio, que terá a duração de 15 minutos, concertos da Ana Moura, Fernando Correia Marques, Augusto Canário e José Pinhal Post-Mortem Experience.