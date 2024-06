Dez anos para Manuel Pinho, seis anos e três meses para Salgado

As medidas de coação determinadas mantêm-se assim como o arresto de contas e de bens. Recorde-se que Manuel Pinho já está há dois anos e meio obrigado a permanecer na habitação com pulseira eletrónica.

O tribunal considerou válido o relatório pericial que assegurou, disse, que o homem forte do BES, apesar do défice cognitivo tem boa compreensão verbal e de raciocínio e um estado emocional que não o impedia de se apresentar ao interrogatório em julgamento.

Durante a leitura do acórdão afirmou-se que Pinho e Salgado organizaram um esquema complexo para ocultar propriedade que passou por depósitos em offshores no Panamá, uma delas a “tartaruga Foundation”.

Os juízes falam em falta de ética dos arguidos, de terem provocado a quebra da confiança dos cidadãos no Estado, de um ato repetido e consciente da ilegalidade, para sublinhar que Manuel Pinho “mercadejava com o cargo público que ocupava (ministro da economia de José Sócrates)”.

O tribunal deu como provado que houve um acordo entre o ex-presidente do BES e o ex-ministro da economia para beneficiar o Grupo Espírito Santo (GES) que passava pelo pagamento de 15 mil euros mensais a Manuel Pinho, mais uma única tranche de 500 mil euros. O coletivo de juízes deu ainda como provada outra verba que considera ilícita e que o ex-ministro socialista recebeu do BES África.

‘Não subsistem dúvidas que entre Ricardo Salgado e Manuel Pinho foi celebrado um pacto corruptivo’ , frase ouvida esta manhã no quarto piso do juízo criminal de Lisboa onde foi conhecido o acórdão do caso EDP.

O ex-ministro considerou que o tribunal tomou uma decisão que ignorou o que as 120 testemunhas disseram em julgamento, acentuando que "não houve uma única testemunha que apoiasse a tese (acusatória) do Ministério Público".

"O que se passou aqui (em julgamento) não tem rigorosamente nada a ver com a sentença", contrapôs o antigo ministro do governo de José Sócrates, justificando que o tribunal preferiu condená-lo por uma razão: "Evitar um terramoto na justiça".

O ex-ministro da Economia Manuel Pinho alegou que o tribunal do caso EDP condenou-o em julgamento "com base em convicções", ignorando os depoimentos das testemunhas e por forma a evitar um "terramoto da justiça".

Defesa de Salgado vai recorrer

A defesa de Ricardo Salgado anunciou que vai recorrer da pena de seis anos e três meses de prisão aplicada ao ex-banqueiro no julgamento do Caso EDP, considerando que o tribunal condenou "alguém que já não existe".

"A defesa discorda e considera a decisão duplamente injusta, porque desconsidera tudo o que se passou ao longo de meses neste tribunal e desconsidera a prova, claramente, pelo que não podemos concordar e vamos recorrer. Em segundo lugar, é injusta porque está a punir alguém que já não existe; mais do que punir o arguido, está a punir a família dele, a mulher e cuidadora dele", disse o advogado Francisco Proença de Carvalho.

Em declarações à saída do Juízo Central Criminal de Lisboa, onde o ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) foi dado como culpado de corrupção ativa para ato ilícito (pena parcelar de quatro anos), corrupção ativa (três anos) e branqueamento (três anos e meio), resultando numa pena única de seis anos e três meses, o

advogado considerou "uma ofensa" ver o tribunal dizer que o seu cliente se remeteu ao silêncio, por força da doença de Alzheimer.

"Na justiça portuguesa já não posso fazer grandes prognósticos, mas numa justiça democrática e respeitadora dos direitos humanos, alguém que tem esta doença e que daqui a três semanas vai fazer 80 anos, obviamente, não pode cumprir pena e a lei diz expressamente que a pena tem de ser suspensa. Não quero acreditar que é por essa pessoa se chamar Ricardo Salgado que terá um direito diferente", salientou.

Francisco Proença de Carvalho assegurou também que "a defesa irá até às últimas possibilidades de recurso judiciais" e argumentou, com base nas perícias médicas entretanto realizadas, que "não há a mais pequena dúvida" de que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer.

Sem ter o seu cliente presente no tribunal para ouvir a decisão, o advogado disse que iria transmitir toda a informação à mulher de Ricardo Salgado, que sublinhou ser a maior vítima desta situação.

"Contributo do nosso cliente, na situação cognitiva em que está, temos zero. E estas decisões, que o tribunal anuncia com toda a pompa e circunstância como se estivesse a punir uma pessoa na plenitude das suas capacidades, na verdade, afetam alguém que não cometeu nenhum facto: a mulher do meu cliente", assinalou.

O advogado do ex-banqueiro criticou ainda o acórdão do tribunal por não se ter pronunciado relativamente à doença de Alzheimer quanto ao cumprimento da pena aplicada, "como aconteceu noutros processos de doentes de Alzheimer".

"E não acontece porque os tribunais portugueses vão empurrando com a barriga em vez de encararem este tema, que é muito importante", concluiu.