Caso das Gémeas. Lacerda Sales constituído arguido

O ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales foi constituído arguido na segunda-feira no âmbito da investigação ao caso das gémeas que foram tratadas no Hospital Santa Maria, disse esta quinta-feira fonte ligada ao processo, citada pela Lusa. Segundo a mesma fonte, a casa do ex-governante, em Leiria, foi alvo de buscas judiciárias na segunda-feira. No âmbito do mesmo processo, a Polícia Judiciária (PJ) fez esta quinta-feira buscas em duas unidades do Serviço Nacional de Saúde (uma delas o Hospital Santa Maria) e em instalações da Segurança Social. Uma nota do Ministério Publico (MP) divulgada na página do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, explica que estão em causa factos suscetíveis de configurar "crime de prevaricação, em concurso aparente com o de abuso de poderes, crime de abuso de poder na previsão do Código Penal e burla qualificada". Contactada pela Lusa, fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria disse que prestará "toda a colaboração às autoridades" e que esta semana foi enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito "um extenso dossiê" com as respostas às questões feitas pelos deputados. A informação sobre as buscas foi avançada pelo Correio da Manhã e pela CNN Portugal.

Em comunicado, a PJ adianta que foram 11 os mandados de busca e que as operações decorreram na Área Metropolitana de Lisboa com a participação de 40 inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, peritos informáticos, magistrados do MP e juízes. A Polícia Judiciária adianta que nas diligências se procurou recolher equipamento de telecomunicações, informáticos, prova de natureza documental, correio eletrónico.