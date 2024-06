"Tempestade Perfeita". Ministério da Defesa anuncia dois despedimentos disciplinares

O Ministério da Defesa anunciou esta quarta-feira dois despedimentos disciplinares na sequência da operação "Tempestade Perfeita".

O gabinete do ministro Nuno Melo revelou, em comunicado, a decisão relativamente aos processos disciplinares instaurados aos oito arguidos que eram funcionário do Ministério da Defesa.

Além dois dois despedimentos, dois processos foram "suspensos com fundamento na aposentação dos respetivos arguidos", dois processos foram arquivados e outros dois ainda decorrem.

"A garantia de transparência e o cumprimento da Lei no Ministério da Defesa Nacional são uma obrigação e uma prioridade para o Ministro da Defesa Nacional", refere o comunicado do gabinete do ministro Nuno Melo.



A operação “Tempestade Perfeita” envolve no plano judicial 73 acusados por indícios da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato e branqueamento de capitais.

A operação levou à demissão do então secretário de Estado da Defesa Marco Capitão Ferreira.