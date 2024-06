Governo consegue acordo com funcionários judiciais, mas falha negociação com oficiais de Justiça

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) chegou a acordo com o Ministério da Justiça sobre a melhoria das remunerações, como o aumento do subsídio de recuperação processual.

Fonte do gabinete de imprensa do Ministério dirigido por Rita Alarcão Júdice divulgou que há acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), tendo o Governo subido a proposta para aumento do subsídio de recuperação processual (recuperação dos processos pendentes) de 10% do salário pago em 11 meses para 13,5% do salário pago em 12 meses, com efeito a 01 de junho.

O outro sindicato do setor - o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) - anunciou que não fechou acordo com o Governo.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do sindicato considera insuficiente a proposta apresentada pela ministra Rita Alarcão Júdice quanto ao suplemento de recuperação processual.

"As condições relativamente à reunião anterior são praticamente idênticas. Não retroagimos a janeiro de 2021, como estava previsto", lamenta.

No entanto, para o presidente do SOJ, Carlos Almeida, este aumento ainda não satisfaz o sindicato a que preside, acreditando que será possível melhorar esta última proposta já aceite pelo SFJ.

[Atualizado às 15h30]