Sete detidos por suspeita de tráfico de droga em Vila do Conde e Póvoa de Varzim

Duas mulheres e cinco homens, com idades entre os 19 e 44 anos, foram hoje detidos por suspeita de tráfico de droga em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, revela em comunicado a PSP.

As detenções ocorrem no âmbito de 11 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias nas áreas de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, divulga a Polícia.

Para além das detenções, continua a PSP, há a registar a apreensão de 49 doses de heroína, duas de cocaína e 195 de haxixe, 4.575 euros em dinheiro, quatro automóveis e três motociclos, três munições e objetos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Os detidos vão ser hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias.