PSP detém dois suspeitos de mais de 20 furtos em lojas no Grande Porto

Dois homens, de 31 e 32 anos, foram hoje detidos por suspeitas de participarem em mais de duas dezenas de furtos em estabelecimentos comerciais no Grande Porto, anunciou em comunicado a PSP.

Os suspeitos foram detido esta madrugada, pelas 03h30, após um furto qualificado num estabelecimento de restauração em Castêlo da Maia.

Os detidos, residentes no Porto e na Maia, foram intercetados junto de um estabelecimento comercial, localizado em São Mamede do Coronado, na Trofa, local que servia de apoio às atividades ilícitas, descreve a nota de imprensa. .

No ato da fuga que precedeu a detenção, um dos detidos sofreu uma queda e foi encaminhado para o hospital, tal como um dos agentes envolvidos na perseguição, continua a Polícia.

Os dois suspeitos estão "indiciados pela prática de mais de duas dezenas de ilícitos criminais relacionados com furtos qualificados no interior de estabelecimentos comerciais (máquinas de venda automática de tabaco) localizados nas áreas do Porto, Maia, Gondomar, Valongo, Matosinhos e Paredes, causando elevados prejuízos aos operadores económicos", lê-se ainda.

Na posse dos dois suspeitos, cujas profissões são mecânico e serralheiro civil, foram encontrados e apreendidos "três automóveis, utilizados para a prática dos ilícitos, mais de uma centena de maços de tabaco, mesas de mistura de som, colunas de som, LCDs, quantia monetária por apurar, estupefaciente e ferramentas, entre outros utensílios utilizados pata a prática dos ilícitos", revela a PSP.