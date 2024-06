Hospital de Abrantes. Urgência de obstetrícia e bloco de partos encerram até segunda-feira

A urgência de ginecologia-obstetrícia e o bloco de partos do Hospital de Abrantes vão estar encerrados das 00h00 de quinta-feira às 09h00 de segunda-feira, anunciou esta quarta-feira a Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo.

Numa publicação na página da ULS Médio Tejo na rede social Instagram lê-se que "a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital de Abrantes" vão "ter constrangimentos", das 00h00 de 6 de junho às 09h00 de dia 10, "estando assim ambos os serviços encerrados neste período".

"As grávidas da área de influência da ULS Médio Tejo que entrem em trabalho de parto deverão ligar para a linha SNS Grávida (808 24 24 24) para saber qual o Serviço de Urgência da região para o qual se devem dirigir", aconselha-se na publicação, acrescentando que "em caso de emergência deverão ligar 112".

A ULS Médio Tejo passou a agregar em 1 de janeiro o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).

Com população residente na área geográfica de abrangência de cerca 170 mil pessoas, a ULS tem 2.780 profissionais e dispõe de três unidades hospitalares (localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas) e dos serviços de cuidados de saúde primários até aqui assegurados pelo ACES Médio Tejo e pelo Centro de Saúde de Vila de Rei.