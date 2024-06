"Grande afluência" nas urgências do hospital de Loures provoca "tempos de espera elevados"

A "grande afluência" às urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está a provocar tempos de espera "mais elevados do que o desejado", de acordo com fonte da unidade de saúde, tendo chegado às 13 horas de espera.

"Devido à grande afluência de doentes ao Serviço de Urgência Geral, e elevado número de situações críticas, urgentes, e emergentes, com necessidade de internamento, que tem neste momento a sua capacidade sobrelotada, os tempos de espera se encontram mais elevados do que o desejado", lê-se numa resposta enviada à Lusa por fonte do hospital de Loures.

Desta forma, o hospital reforça o apelo aos utentes para que contactem o SNS24, através do número 808 24 24 24, antes de se dirigirem à unidade.

Pelas 14h00, e de acordo com o "site" dos tempos médios de espera nos hospitais, a unidade de Loures, no distrito de Lisboa, estava com 10h00 de espera para atendimento para doentes urgentes na Urgência Geral.

O Hospital Beatriz Ângelo, localizado na Quinta da Caldeira, em Loures, é um hospital público do Serviço Nacional de Saúde, integrado na Unidade Local de Saúde Loures-Odivelas.

A ULS Loures-Odivelas serve uma população de cerca de 242.000 habitantes residentes nas freguesias abrangidas pelos centros de Saúde de Loures-Odivelas (com exceção de Sacavém) e Pontinha.