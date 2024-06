Aprovado projeto de hotel nas Galerias Lumière no Porto

O projeto de arquitetura do hotel a instalar nas Galerias Lumièrie, no Porto, que aguardava, pelo menos desde novembro, decisão final dos serviços municipais, já foi aprovado, tendo os projetos de especialidade sido submetidos para análise, foi revelado esta quarta-feira.

"O projeto de arquitetura encontra-se aprovado", indicou, em resposta à Lusa, a Câmara do Porto.

O encerramento das Galerias Lumière (um espaço comercial) foi tornado público em outubro de 2019. À data, os lojistas falavam em ""bullying" imobiliário" por parte da administração das Galerias, que os pressionava, através de email e sucessivos contactos telefónicos, no sentido de abandonarem o espaço o quanto antes.

Em 2021, no espaço com dois pisos, resistiam apenas alguns lojistas, entre os quais, a Livraria Poetria - classificada como "tendo interesse cultural - que acabaria por abandonar o local no último trimestre daquele ano, após várias ordens de despejo e da autarquia ter aprovado a cedência temporária, por dois anos, de um imóvel na Rua Sá de Noronha por uma renda mensal de 50 euros.

Em resposta à Lusa, o município adianta que o projeto de arquitetura do hotel a instalar nas Galerias Lumière foi aprovado em 20 de maio, tendo já sido submetidos os respetivos projetos de especialidade.

A autarquia indica ainda que foram introduzidas alterações ao projeto de arquitetura apresentado, no caso concreto no "vão exterior de acesso à Rua das Oliveiras do compartimento coletivo de armazenagem de contentores, que mereceu também parecer favorável da [extinta] DRCN [Direção Regional de Cultura do Norte]".

O projeto tinha já obtido parecer favorável do património cultural, após análise de um aditamento com esclarecimentos e correções, nomeadamente quanto aos materiais a aplicar no exterior do edifício e localização do sistema de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).

De acordo com a informação prestada em novembro pela extinta DRCN, o aditamento em questão deu entrada nos serviços em 29 de setembro, tendo merecido, após análise, parecer favorável.

A decisão final, sublinhava então DRCN, competia à Câmara Municipal do Porto, enquanto entidade licenciadora.

As Galerias Lumière estão implantadas numa zona geral de proteção do Depósito de Materiais da Fábrica das Devesas, o que obriga a um parecer da Cultura.

Depois de um primeiro parecer desfavorável em janeiro de 2020, em maio daquele ano a autarquia acabou por emitir parecer favorável ao Pedido de Informação Prévia (PIP) para a unidade hoteleira, cujo projeto foi alterado para manter a galeria comercial, de ligação entre os dois arruamentos, ao nível do piso térreo, esclareceu, à data, a Câmara do Porto.

Na mesma altura, a DRCN também deu luz verde ao projeto. Após este parecer, sobre o Pedido de informação Prévia [PIP] foi submetido o projeto de arquitetura em 2022", tendo o mesmo merecido "parecer favorável condicionado a reformulações", a 25 de agosto daquele mesmo ano.

O último parecer, emitido a 25 de julho de 2023, condicionava a aprovação do projeto a esclarecimentos e correções, entre os quais a identificação "com rigor" de todos os materiais a manter ou a aplicar, assim como as respetivas cores, em todo o exterior do edifício que será mantido "muito próximo do existente".

O projeto deveria ainda "ter uma abordagem construtiva mais abrangente, que se detenha com detalhe na caracterização da cobertura retrátil do saguão e homogeneíze com um revestimento com godo todas as outras coberturas".

Por fim, tratando-se de uma unidade hoteleira, a que corresponderá uma instalação AVAC com uma dimensão significativa do equipamento exterior a instalar, a DRCN considerava ser necessário esclarecer sua localização e impacto.

Situadas no centro do Porto, as Galerias Lumière tiveram também o seu apogeu nos anos 80, com a inauguração de duas salas de cinema batizadas de "A" e "L" em homenagem aos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière. As salas encerraram em 1997. .

Em 2012 e 2013, a empresa proprietária do espaço, IMOCPCIS, SA, deu início a obras de restauro e de revitalização das lojas e da zona central e, em julho de 2014, as Galerias abriram novamente ao público com um novo projeto.

Em 2019,os lojistas começaram a ser contactados pela administração para abandonarem o espaço, uma vez que este iria ser vendido ao IDS Grupo para ali instalar um hotel, o que mereceu contestação pública.