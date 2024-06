Aeroporto. Dois cidadãos estrangeiros detidos por transportarem 18 mil doses de cocaína no organismo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dois cidadãos estrangeiros, de 24 e 31 anos, por transportarem “no interior do seu organismo o correspondente a, pelo menos, 18 mil doses individuais de cocaína”.

Em comunicado, a PJ indica que “os detidos, que transportavam a droga de um país da América do Sul tendo como destino Lisboa, foram presentes à autoridade judiciária para efeitos de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária lembra que apesar dos elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a conseguir recrutar correios humanos.

“Tratam-se frequentemente de jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional que têm como modus operandi o transporte de quantidades significativas no interior do seu organismo. Estas pessoas são normalmente aliciadas com significativas quantias monetárias, e iludidas com falsas informações quanto aos efetivos riscos que correm, colocando inúmeras vezes a própria vida em perigo”, esclarece a PJ.