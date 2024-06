Acidente corta trânsito na A1 em Santa Maria da Feira no sentido sul/norte

O trânsito na Autoestrada A1 está cortado desde as 17:37, devido a uma colisão rodoviária no quilómetro 282, no sentido sul/norte, em Santa Maria da Feira, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente envolveu dois carros e provocou dois feridos considerados ligeiros, acrescentou a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A razão para o impedimento da circulação "deve-se ao facto de o separador central e lateral, após a colisão, terem obstruído a via, decorrendo trabalhos de reparação", explicou a fonte.

O trânsito no sentido norte/sul está condicionado, disse ainda a fonte, que não conseguiu precisar quanto tempo os constrangimentos irão manter-se.