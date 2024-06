Violência doméstica. Homem de 67 anos proibido de se aproximar da vítima

Um homem de 67 anos detido na segunda-feira por alegada violência doméstica sobre a mulher, de 61 anos, ficou proibido de se aproximar da vítima, anunciou esta terça-feira a GNR, que apreendeu também armas.

"Depois de ouvido hoje em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Viseu, foi-lhe aplicada a medida de coação de interdição de aproximação da vítima a 500 metros", disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Viseu da GNR, a detenção efetuada por elementos do Posto Territorial de Viseu, ocorreu na segunda-feira no concelho de Viseu.

Na seguimento de uma denúncia de "uma alegada situação de violência doméstica", esclarece a GNR no documento, "os militares deslocaram-se rapidamente para o local onde o suspeito confirmou que exerceu violência psicológica e ameaças sobre a vítima, a sua mulher de 61 anos".

No âmbito das diligências, "o suspeito foi detido e foram apreendidas as seguintes armas, as quais foram utilizadas para intimidar e ameaçar a vítima: 12 armas de fogo; seis armas brancas e 141 munições de diversos calibres", especifica a GNR.