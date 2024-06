Mau tempo. 20 famílias desalojadas na Ribeira Grande nos Açores

Vinte famílias tiveram de ser realojadas na Ribeira Grande, nos Açores, devido à forte chuva que se registou ao final da tarde de segunda-feira, que provocou também estragos em viaturas e estabelecimentos, entre as 17h00 locais e as 17h45 locais.

"Seguramente temos mais de 20 casos registados de danos em moradias. Há também muitos danos quer em vias públicas, quer em viaturas", afirmou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, à agência Lusa, acrescentando que "não há registo" de feridos.

O autarca indicou que "a maioria dos realojamentos foram assegurados por familiares" e "apenas uma família teve de ser realojada num alojamento local".

Segundo Alexandre Gaudêncio (PSD), "no total, foram registas 44 ocorrências", muitas delas inundações em moradias, "algumas das quais não ofereciam condições para que os agregados familiares passassem a noite".



"Ninguém estava à espera. Durante este período abateu-se sobre a Ribeira Grande uma carga de água na costa sul da cidade.A maior pluviosidade provocou um enchimento das linhas de água, nomeadamente na ribeira da Ribeira Grande e na ribeira da Ribeirinha, situação que fez com que as linhas de água transbordassem no centro da cidade e na freguesia da Ribeirinha, concretamente no lugar de Gramas e centro de freguesia", acrescentou Alexandre Gaudêncio.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande indicou ainda que continuam os trabalhos de limpeza das vias.