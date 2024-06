Incêndio provoca feridos na prisão de Santa Cruz do Bispo

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil, acrescentando, pelas 21h30, que o fogo já tinha sido dominado.

O incêndio provocou 15 feridos. Onze foram assistidos no local e quatro - dois guardas prisionais e dois reclusos - tiveram mesmo de ser transportados ao hospital, avança à Renascença fonte da Proteção Civil.

O Jornal de Notícias adianta que 40 reclusos vão ser transferidos para a prisão de Paços de Ferreira.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 20h44 e para o local foram mobilizados operacionais de várias corporações de bombeiros locais.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu, pelas 21h30, que o fogo já estava em resolução.

Além das várias corporações do concelho estão no local elementos da GNR e da Polícia Municipal.

De acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21h30 estavam no local 24 operacionais, apoiados por 11 viaturas.