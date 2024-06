Dia de Portugal comemorado em três concelhos de Leiria, em Coimbra e na Suíça

As Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas vão realizar-se este ano em Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera - concelhos afetados pelos incêndios de 2017 -, em Coimbra e em Genebra, Berna e Zurique, na Suíça.

Na nota divulgada no site oficial da Presidência da República, é indicado que as comemorações têm início no dia 9 de junho, no Memorial de Homenagem às Vítimas dos Incêndios Florestais de 2017, com a cerimónia do içar da bandeira nacional, seguida de homenagem às vítimas dos incêndios florestais de 2017”.

Ao fim da manhã, será celebrada uma missa em Figueiró dos Vinhos “dedicada às vítimas”.

De acordo com o programa divulgado, durante a tarde, em Castanheira de Pera, decorre a apresentação de cumprimentos do corpo diplomático ao Presidente da República, seguida de receção.

O primeiro dia das comemorações termina com um concerto e um espetáculo multimédia na Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

No dia 10, segunda-feira, o programa começa em Pedrógão Grande, com a cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, em que Marcelo Rebelo de Sousa irá discursar, com a participação de “mais de 1300 militares dos três ramos das Forças Armadas”.

Depois, o Presidente da República, acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, desloca-se para Coimbra para as celebrações dos 500 anos de Camões.

“Na Universidade de Coimbra, visita à Biblioteca Joanina e preside à Cerimónia Evocativa dos 500 anos de Camões, terminando o dia com um espetáculo musical no Páteo das Escolas”, lê-se no site da Presidência.

Na manhã do dia seguinte, o Presidente da República e o primeiro-ministro partem para a Suíça onde prosseguem as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas de 2024.