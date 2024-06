Controlo de imigrantes. Polícias querem reforço de efetivos e suplemento remuneratório

No âmbito do Plano de Ação para as Migrações, apresentado esta segunda-feira pelo Governo, está prevista a criação de uma Unidade de Estrangeiros e Fronteiras (UEF) na PSP, tendo com um dos objetivos principais a fiscalização da presença de imigrantes.

Paulo Santos, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), olha com preocupação para este anúncio. Garante à Renascença que vão ser precisos mais efetivos.

“Porque não se pode continuar a alargar valências, a dar missões à Polícia de Segurança Pública e depois não ter capacidade de resposta ao nível dos recursos humanos, ao nível dos equipamentos, ao nível da disponibilidade para as obrigações. Sem candidatos, sem atratividade, com salários baixos, sem meios nem recursos, não conseguimos assumir todas estas valências que o Governo está a politicamente a desenvolver e a atribuir à PSP”, declara.