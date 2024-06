Caso gémeas. Comissão começa audições em 17 de junho

A comissão de inquérito ao caso das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma agendou hoje o início das audições para 17 de junho com depoimento do antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales.

Lacerda Sales era para ser ouvido na próxima quinta-feira, mas pediu para a adiar, alegando motivos profissionais para não estar presente.

O ex-secretário de Estado será ouvido pelas 14:00 de quinta-feira, no parlamento.

Hoje de manhã o presidente da comissão, Rui Paulo Sousa, disse à agência Lusa que o grupo parlamentar do Chega pediu que o antigo governante fosse ouvido no dia 17 de junho.

Em causa está o tratamento, em 2020, de duas gémeas residentes no Brasil, que adquiriram nacionalidade portuguesa, com o medicamento Zolgensma. Com um custo total de quatro milhões de euros (dois milhões de euros por pessoa), este fármaco tem como objetivo controlar a propagação da atrofia muscular espinal, uma doença neurodegenerativa.

O caso foi divulgado pela TVI, em novembro passado, e está ainda a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e a IGAS já concluiu que o acesso à consulta de neuropediatria destas crianças foi ilegal.

Também uma auditoria interna do Hospital Santa Maria concluiu que a marcação de uma primeira consulta hospitalar pela Secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras neste caso.