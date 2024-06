Campanha “Viajar sem pressa” vai para a estrada na quarta-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP lançam esta quarta-feira a campanha “Viajar sem pressa” que visa alertar para os riscos do excesso de velocidade.

A campanha decorre entre 5 e 11 de junho e pretende alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, lembrando as três entidades que esta é “uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas”.

“Viajar sem pressa” integrará ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 5 de junho, às 9h30: Estrada da Circunvalação, Matosinhos;

Dia 6 de junho, às 8h00: IC10-km 0,5 – sentido Almeirim/Santarém;

Dia 11 de junho, às 9h00: Avenida do Bocage, Barreiro.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a condução em excesso de velocidade é um risco para a segurança pessoal e dos outros, advertindo que “quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece”.

“Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80%”, alertam em comunicado as três entidades.

As autoridades de segurança reforçam a mensagem de que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

Esta é a sexta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024. Até ao final do ano serão realizadas mais seis campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança e telemóvel.