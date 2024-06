Campanha "Todos pelo IPO" arrecada 30 mil euros em material eletrónico

A segunda edição da iniciativa "Todos pelo IPO", que apoia o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, conseguiu arrecadar 293 toneladas de material eletrónico, permitindo juntar 30.700 euros para a instituição hospitalar.

A campanha dinamizada pela Associação de Gestão de Resíduos "Eletrão" juntou 156 empresas da Área Metropolitana de Lisboa. Foram menos do que no ano anterior, no entanto, o valor arrecadado superou o de 2022.

À Renascença Ricardo Furtado, diretor-geral do Eletrão, conta que o diferencial da campanha é a junção "da vertente ambiental à vertente de proteção de saúde pública". Recorde-se que, por exemplo, as pilhas, durante a sua degradação, poluem o ar, o solo e a água pela libertação de componentes tóxicos nocivos.

Por isso, "qualquer empresa que queira colaborar neste esforço de reciclagem no país", relembra Ricardo Furtado pode participar, uma vez que "o Eletrão faz a recolha deste tipo de equipamentos todo o ano, todos os dias".

O projeto solidário terminou no fim de 2023 e teve como destino o reforço dos meios de diagnóstico do cancro da pele. Uma decisão "da responsabilidade exclusiva do IPO", que "define as suas prioridades de alocação da verba", explica o representante do Eletrão. Neste caso, o Instituto de Oncologia adquiriu um dispositivo de dermatoscopia digital computorizado que permite o registo fotográfico em alta resolução das lesões da pele, tornando possível um diagnóstico mais precoce e aumentando o potencial de cura.

A nova edição já está a ser preparada e "será anunciada a seu tempo". O projeto piloto mantêm-se para já na zona de Lisboa, mas a intenção é alargá-lo ao resto do país.