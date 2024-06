Aumenta a insatisfação com os CTT

Cresce a insatisfação com os CTT. No primeiro trimestre do ano, a Anacom recebeu 9.400 reclamações dos consumidores por causa do serviço postal, sendo a grande fatia contra os CTT.

No mesmo período baixou o número de reclamações contra os operadores de telecomunicações, cerca de 22%.

O serviço postal é assim o que motiva cada vez mais insatisfação com “os CTT a registarem o maior número de reclamações, com quase 8.000 reclamações”, refere a porta-voz da Autoridade Nacional de Comunicações, Ilda Matos.

Segundo a responsável, o assunto mais reclamado “é a falta de tentativa de entrega no domicílio”. A alegada má conduta de funcionários é outro dos motivos das reclamações.

“Há um assunto que entrou para a lista dos assuntos mais reclamados por registar um grande crescimento, que foi as queixas relacionadas com a conduta dos funcionários. Em concreto, as pessoas dizem que o funcionário não foi simpático ou não lhes prestou a devida atenção porque estava só a falar com o colega do lado”, acrescenta Ilda Matos.

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo regulador, no primeiro trimestre deste ano, a Anacom registou cerca de 25,2 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, menos 11% ou 3 mil reclamações do que em igual período de 2023.

A descida deve-se sobretudo à diminuição de 22% das reclamações sobre comunicações eletrónicas, para 15,8 mil reclamações.