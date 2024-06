Temperaturas sobem no Interior Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde.

O vento será fraco a moderado a predominar do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, soprando moderado a forte nas terras altas até meio da manhã.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste a sul do Cabo Mondego, que poderá persistir ao longo do dia e uma pequena subida de temperatura no interior Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 33ºC em Beja, e os 25ºC Guarda, e as mínimas entre os 19ºC, em Faro, e os 11ºC, em Bragança.

Segundo o IPMA, Loulé, Faro e Tavira encontram-se em perigo máximo de incêndio rural.