A cidade do Porto tinha 597 pessoas em situação de sem-abrigo no final do ano passado, menos 50 do que em 2022, mas mais 59 pessoas sem-teto, foi revelado esta segunda-feira

Segundo o vereador com o pelouro da Coesão Social, Fernando Paulo, o número de pessoas em situação de sem-abrigo registou uma diminuição de 11% comparativamente a 2022.

No final de 2023, a cidade tinha 597 pessoas em situação de sem-abrigo, 230 dos quais sem teto e 367 sem casa.

"Registou-se um aumento de 59 pessoas em situação de sem-teto comparativamente a 2022 e uma diminuição de 109 pessoas em situação de sem-casa", referiu o vereador durante a reunião pública da Câmara do Porto.

A maioria das pessoas em situação de sem-abrigo são do sexo masculino, têm entre 45 e 64 anos e mais de metade são solteiras.

Fernando Paulo acrescentou ainda que no último ano 48 pessoas deixaram a condição de sem-abrigo, mais 17 do que em 2022.