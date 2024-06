Ferido ligeiro do acidente aéreo no Beja AirShow já teve alta

O piloto que sofreu este domingo ferimentos ligeiros na sequência do acidente aéreo ocorrido no festival Beja AirShow já teve alta hospitalar, revelou à agência Lusa fonte da Unidade Local da Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem de 37 anos teve alta, por volta das 21h30, do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, para onde tinha sido transportado para observação médica.

Além do ferido, português, o acidente, que ocorreu às 16h05, durante o festival Beja AirShow, na Base Aérea N.º11, provocou a morte de um homem de nacionalidade espanhola, cuja idade as fontes contactadas pela Lusa não souberam precisar.

Os dois pilotos pertencem à patrulha ibérica Yakstars, uma equipa de exibição acrobática constituída por elementos de nacionalidade portuguesa e espanhola.