Primeiro-ministro manifesta pesar pela morte de piloto em festival aéreo em Beja

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou este sábado "grande consternação, solidariedade e pesar à Força Aérea Portuguesa", na sequência do acidente num festival aéreo em Beja que causou um morto.

"Quero manifestar toda a solidariedade e disponibilidade do Governo para poder minimizar os danos que são sempre irremediáveis, no caso da vida", disse o chefe do Governo durante a intervenção na conferência dos 136 anos do Jornal de Notícias, na Casa da Música, no Porto.

Segundo informações confirmadas pela Força Aérea à Renascença, a vítima mortal é de nacionalidade espanhola e o ferido ligeiro é de nacionalidade portuguesa. Ambos pertencem à patrulha ibérica Yakstars.



Já em comunicado, a Força Aérea declarou que o piloto ferido "recebeu os cuidados de emergência no imediato, tendo sido avaliado pelas equipas de saúde, militares e civis, presentes no evento e, por precaução, foi encaminhado para o Hospital de Beja".