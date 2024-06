Montenegro admite financiar os media em nome da sustentabilidade do setor

Luis Montenegro admite o financiamento publico dos meios de comunicação social. A hipótese foi avançada, este domingo, pelo primeiro-ministro durante a intervenção no encerramento das comemorações dos 136 anos do JN, no Porto, em que defendeu, ainda, mais regulação para o setor.

“Parece-me que é importante que os poderes públicos possam ter uma política que garanta maior sustentabilidade financeira ao setor”, apontou.

“E sim, possa haver regulação. Possamos saber quem são os proprietários, quem são os interesses que estão à volta dos órgãos de comunicação social”, defendeu

Para Luis Montenegro, “aqueles que cumprem serviço público, naturalmente, devem esperar do Estado o reconhecimento do serviço que prestam, porque ele é público, é de serviço à Comunidade”, sublinhou. No entanto, lembrou, “ a atração de capital privado também deve ser estimulada” devendo o Estado “garantir as boas condições de retorno” dos investimentos de forma que “eles possam ocorrer”, sublinhou.

Quanto o futuro do JN, o primeiro-ministro manifestou a disponibilidade do governo em “colaborar na preservação e na proteção” do jornal.

“Estaremos disponíveis, não numa perspetiva intervencionista. Não é isso que os governos fazem numa democracia, não numa perspetiva individualizada de olhar apenas para este problema, mas numa perspetiva de garantir, por um lado, o exercício da liberdade de informar da liberdade de ser informado e a sustentabilidade de um setor”, explicou Luis Montenegro que, para mais adiante no discurso, mostrar a convicção de que o JN "é um projeto com pernas para andar” .