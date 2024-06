Incêndio em Albergaria-a-Velha mobiliza mais de uma centena de bombeiros

Um incêndio que deflagrou na madrugada deste domingo em Palhal, concelho de Albergaria-a-Velha, está a mobilizar mais de uma centena de bombeiros, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. .

O alerta foi dado às 03h34 deste domingo e pelas 09h00 estão ainda 108 bombeiros, apoiados por 33 viaturas.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, trata-se de uma encosta de serra com pouco acessos na confluência dos concelhos de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azemeis e Sever do Vouga.

Mas, segundo informações do terreno, as chamas estão a ceder perante o dispositivo mobilizado para o local, acrescentou a mesma fonte.