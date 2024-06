Duas aeronaves chocam durante Beja Air Show

"Neste momento temos os meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com o plano de segurança estabelecido que foi imediatamente acionado. Mais informações serão disponibilizadas assim que obtidas", acrescenta.

"A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do festival aéreo Beja AirShow, na Base Aérea N.° 11, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea", informou a Força Aérea em comunicado.





O alerta foi dado as 16h15 e no local encontram-se 28 operacionais, apoiados por onze viaturas, de acordo com o comando sub-regional do Baixo Alentejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.