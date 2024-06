Beja Air Show. Um morto em acidente entre duas aeronaves

"Neste momento temos os meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com o plano de segurança estabelecido que foi imediatamente acionado. Mais informações serão disponibilizadas assim que obtidas", acrescenta.

"A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do festival aéreo Beja AirShow, na Base Aérea N.° 11, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea", informou a Força Aérea em comunicado.

Segundo a Força Aérea, uma das aeronaves despenhou-se fora do perímetro da Base Aérea de Beja. Não há vítimas entre as pessoas que estavam a assistir ao evento.

Já em comunicado, a Força Aérea declarou que o piloto ferido "recebeu os cuidados de emergência no imediato, tendo sido avaliado pelas equipas de saúde, militares e civis, presentes no evento e, por precaução, foi encaminhado para o Hospital de Beja".

O alerta foi dado as 16h15 e no local encontram-se 28 operacionais, apoiados por onze viaturas, de acordo com o Comando sub-regional do Baixo Alentejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

De acordo com a Agência Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse que o organismo já fez deslocar uma equipa para a Base Aérea N.º 11, de Beja.

"O GPIAAFF está a articular-se com a Força Aérea no que diz respeito às atividades de investigação", já que o festival "é organizado e tem espaço aéreo controlado" por este ramo das Forças Armadas, acrescentou.

À entrada de um comício da Aliança Democrática para as eleições europeia, o ministro da Defesa, Nuno Melo, deixou condolências à família e assegurou que vai ser aberta uma averiguação. "A informação que tenho do Chefe do Estado Maior da Força Aérea é precisamente no sentido de que haverá uma averiguação a este acidente para se perceber a razão e apurar todas as responsabilidades", disse aos jornalistas.

[Em atualização]