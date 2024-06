Três feridos graves em queda de bancada no Estádio Universitário de Lisboa

Três pessoas ficaram feridas com grave esta tarde, na queda de uma bancada no Estádio Universitário de Lisboa. O incidente teve lugar durante uma festa de final de ano de um colégio, que estava a decorrer num pavilhão do complexo.

Em declarações aos jornalistas no local, o comandante dos Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Américo Nogueira confirmou a existência de pelo menos dez feridos no total, entre os quais sete pessoas são feridos ligeiros.

Todos os feridos foram levados para o Hospital de Santa Maria, localizado diretamente do lado oposto da estrada ao lado do Estádio Universitário.

A informação inicial do incidente foi confirmada à Renascença pelo Regimento de Sapadores, que recebeu o alerta às 15h45. Para o local foram enviados 16 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

[Notícia atualizada às 17h23]