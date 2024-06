PSP identifica dois jovens suspeitos por agressões e danos em Portimão

A PSP identificou e constituiu arguidos dois jovens suspeitos de terem agredido um homem e por ameaças a várias pessoas e danos num estabelecimento, na passada terça-feira, na Praia da Rocha, em Portimão, informou a polícia este sábado.

Em comunicado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro revelou que os suspeitos, com 18 e 19 anos, terão agredido "com socos e pontapés" um homem, ferindo-o na face e no tronco.

A polícia especificou que as agressões provocaram também "um estado de desorientação" na vítima sem que, contudo, tivesse necessidade de receber assistência médica.

Os jovens deslocaram-se depois a um estabelecimento de diversão noturna, "no qual provocaram diversos danos e terão ameaçado as pessoas, "aparentemente com recurso a uma arma branca", lê-se na nota.

Segundo a PSP, "face à gravidade dos factos" foram desenvolvidas diversas diligências policiais que permitiram, na sexta-feira, localizar e identificar os jovens.

Os suspeitos estão indiciados pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, ameaça, dano e detenção de arma proibida, conclui a nota da PSP.