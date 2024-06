Jovem de 21 anos morre afogado na praia fluvial da mina de São Domingos em Mértola

Um jovem de 21 anos morreu este sábado afogado na praia fluvial da Mina de São Domingos, em Mértola, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o alerta foi dado às 16:11 deste sábado para um afogamento mortal na mina de São Domingos.

À Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR avançou que se trata de um jovem, de 21 anos, de nacionalidade brasileira.

A agência Lusa contactou também fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que indicou que foi ativado para o local o helicóptero do Algarve e uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio à família.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Mértola, INEM e GNR.