Polícia Municipal filmado a dar cabeçada a condutor de tuk-tuk em Lisboa

Em resposta enviada à Renascença , a Polícia Municipal diz ter tomado conta dos acontecimentos e refere que "foram acionados os mecanismos disciplinares necessários", "no sentido do apuramento de responsabilidades".

O que diz a Polícia Municipal?

"No dia 30 de maio de 2024 pelas 19h00, uma patrulha da Divisão de trânsito da Polícia Municipal de Lisboa, ao circular na artéria Ribeira das Naus, deparou-se com diversas viaturas tuk-tuk estacionadas sobre o passeio, junto à passadeira no Cais das Colunas, em estacionamento irregular prejudicando a livre e normal circulação de peões e de viaturas automóveis", lê-se no comunicado enviado à Renascença.

"Foi pedido aos condutores dos respetivos tuk-tuk que se encontravam em infração, para a necessidade de serem retiradas as viaturas daquele local. Dois dos condutores mostraram-se mais relutantes, ignorando a presença dos polícias e a ordem que lhes havia sido dada e repetida por diversas vezes. Um dos infratores, mantendo uma postura de não colaboração, tornou-se agressivo e continuou a desobedecer aos agentes apesar das inúmeras advertências sobre a ilicitude do seu comportamento", acrescenta o documento.

"Os agentes da Polícia Municipal foram constantemente desafiados e desautorizados tendo, por este motivo, sido elaborado um auto de notícia e que já foi encaminhado para o Ministério Público. No que respeita às imagens que circulam e que chegaram ao conhecimento desta Polícia, foram acionados os mecanismos disciplinares aplicáveis neste contexto no sentido do apuramento de responsabilidades."

[Atualizada às 17h55]