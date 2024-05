Bebés vão ser vacinados contra o vírus sincicial respiratório a partir de outubro

Veja também:

Os recém-nascidos vão passar a ser vacinados contra o vírus sincicial respiratório (VSR), a partir de outubro, indica a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e jornal Público.



O anticorpo monoclonal - de toma única - previne o VSR, que é a causa mais comum de infeções respiratórias do trato inferior em crianças com menos de um ano de idade.

A medida faz parte do plano de emergência do Governo, na sequência de uma recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e foi confirmada à Renascença pela ministra da saúde, Ana Paula Martins, em entrevista ao programa Hora da Verdade.

O presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos aplaude a medida. Ricardo Costa diz que o anticorpo monoclonal, que até agora era dado apenas aos bebés de risco (grandes prematuros e com cardiopatias), não só previne a infeção como reduz a sua gravidade.

“O anticorpo monoclonal reduz, de facto, a incidência do VSR nessas crianças, mas mais importante que a incidência de infeção é que reduz a gravidade da infeção, ou seja, o tempo de internamento e o consumo de oxigénio suplementar que essas crianças precisam reduz de uma forma substancial. Ou seja, reduz o tempo de internamento, a gravidade do internamento e tudo isso tem benefícios não só para as famílias mas também para a comunidade, em geral, e para os gastos em saúde.”