Marcelo inaugurou Feira do Livro de Lisboa e encontrou um pequeno grande leitor

A festa do livro e da leitura regressa ao Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa, para conquistar novos leitores. Pedro Gameiro, de sete anos, olha orgulhoso para o livro que tem nas mãos.

“Chama-se o 'Coelho vs. Macaco - A Liga do Apocalipse'. É um livro de aventura. Eu gosto muito de ler estes livros”, conta à Renascença, no dia de abertura da Feira do Livro.

O novo livro do pequeno leitor tornou-se ainda mais especial. Tem agora uma assinatura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem Pedro Gameiro se cruzou, no dia da abertura do evento.

“Vou ficar rico. Tenho uma assinatura do Presidente”, diz com um sorriso a olhar para o pai, ali ao lado.

O Presidente da República inaugurou, esta quarta-feira, a 94ª edição da Feira do Livro e visitou os pavilhões ali presentes.

“Merece um milhão de visitantes”, declarou Macelo Rebelo de Sousa na cerimónia de abertura, onde também lembrou a importância do mercado livreiro e da sua permanência, para além das novas tecnologias.