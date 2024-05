Usar janelas para carregar telemóveis e leds? Universidade de Aveiro quer tornar possível

Investigadores da Universidade de Aveiro desenvolvem um tipo de vidro que consegue gerar energia a partir da luz solar. Para que isto funcione, o vidro contém uma película que, através de um conjunto de centros óticos com a capacidade de absorver radiação solar e convertê-la em energia, vai para as suas extremidades e é acolhida por células solares fotovoltaicas. O processo faz com que uma janela normal se transforme num gerador de energia.

A ideia surgiu a partir dos concentradores solares luminescentes, um conceito existente desde os anos 70, mas a novidade está na película que tem a capacidade de mantar a radiação solar de forma eficiente e sem alterar a transparência das janelas.

A energia poderá ser usada para carregar dispositivos de baixa potência como tablets, telemóveis e leds. É também um projeto sustentável, pois para além de se tratar de energia renovável, o desenho da película é feito com materiais de origem natural.

Embora a investigação já esteja muito avançada, ainda não há data para o lançamento no mercado.

Este projeto está a ser coordenado por Rute Ferreira, do CICECO (Instituto de Materiais de Aveiro) e do departamento de Física da universidade, em parceria com o Instituto Superior Técnico, Instituto de Telecomunicações e a empresa Lightenjin.