Temperaturas podem chegar aos 38 graus. Veja as recomendações da DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda medidas de proteção contra o calor previsto para os próximos dias.

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão continuar a subir e poderão chegar aos 38 graus em alguns pontos do país, já a partir de quinta-feira.

Numa mensagem divulgada no seu site, a DGS aconselha a população a procurar ambientes frescos ou climatizados, a ingerir água e a evitar a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00.

Entre as recomendações emitidas, a autoridade de saúde destaca a necessidade de dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como “doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida”.

“Se trabalhar no exterior faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência”, indica.

A DGS aconselha ainda a procurar ambientes frescos, pelo menos duas a três horas por dia, a aumentar a ingestão de água, a beber sumos de fruta natural, evitando o consumo de bebidas alcoólicas e a fazer refeições frias e leves.

Segundo a DGS, também devem ser evitadas as exposições diretas ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, aconselhando ao uso de roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, utilização de chapéu de abas largas e óculos de sol.

No período de maior calor, a DGS recomenda “correr as persianas ou portadas, e ao entardecer deixar que o ar circule pela casa”.