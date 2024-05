Temperaturas continuam a subir. Évora pode chegar aos 36

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade no litoral Centro até início da manhã.

As temperaturas vão continuar a subir, no geral entre 2 a 3ºC. Évora será a cidade mais quente com temperaturas a rondar 36ºC. Lisboa deverá chegar aos 29ºC e o Porto aos 25ºC.

A temperatura mínima também irá aumentar, estando previstos valores entre 20 e 22°C na Beira Baixa, Alto Alentejo e Sotavento Algarvio nos dias 30 e 31.



Segundo o IPMA, a subida de temperaturas deve-se ao “estabelecimento de uma crista anticiclónica sobre o golfo da Biscaia e um vale depressionário que se estende desde Marrocos em direção à Península Ibérica” que “dará origem a uma circulação atmosférica favorável a uma situação de tempo quente e seco em Portugal continental”.



As previsões apontam ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental em especial a partir da tarde, e nas terras altas no final do dia.

De acordo com o IPMA, 26 concelhos, dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém e Castelo Branco, vão estar em risco muito elevado de incêndio rural.

Para quinta-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior Norte e Centro durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos em zonas de montanha do Nordeste Transmontano e Beira Alta e pequena subida de temperatura nas regiões Norte e Centro e no Algarve.