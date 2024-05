"Só quero que esta guerra acabe". Ucranianos foram saudar Zelensky a Belém

Com bandeiras da Ucrânia erguidas e vários cartazes contra o Presidente russo, Vladimir Putin, cerca de meia centena de pessoas concentraram-se esta terça-feira, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, numa manifestação de boas-vindas e de apoio ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A iniciativa partiu da Associação dos Ucranianos em Portugal e acabou por juntar, também, cidadãos portugueses. O presidente da associação, Paulo Sadoka, considera que o acordo bilateral de cooperação de segurança, agora assinado entre os dois países, ajuda a reforçar alianças para defender o território da Ucrânia.

“Portugal mostrou, mais uma vez, que está ao lado da Ucrânia. O acordo que foi assinado é muito positivo. Depois das afirmações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Portugal não só vai dar este apoio financeiro e militar, mas também vai fazer diplomacia a favor da Ucrânia nos Países de Língua Oficial Portuguesa, em África e no Brasil. Isso é muito importante. Para ganhar esta guerra, nós temos de ter muitos mais aliados”, afirmou à Renascença.

A comunidade ucraniana residente em Portugal é uma das mais expressivas. Vital Sidorenko, um cidadão ucraniano a viver em Lisboa, confessa-se de coração apertado. “O meu filho está lá, na linha da frente, na guerra. Todos os dias eu falo com ele e a guerra não pára”, lamenta de voz trémula.