SNS Grávida e Centros de Atendimento Clínico. Os eixos estratégicos do Governo para a saúde

O Governo pretende melhorar o acesso aos cuidados de saúde e acabar com as listas de espera de doentes oncológicos.

3 - Reforçar as Urgências

O reforço das Urgências e a resolução de alguns dos problemas que têm afetado a área são outros dos principais compromissos de Luís Montenegro.

O Governo diz que vai requalificar os espaços dos serviços de Urgência e criar Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade clínica.

Será, ainda, implementada uma "consulta do dia seguinte" nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas, mas de menor complexidade.

Para lá destas medidas, o Executivo prevê também libertar camas indevidamente ocupadas, criar a especialidade de Urgência e a realização de teleconsultas médicas. Ainda dentro do atendimento à distância, o plano quer desenvolver um algoritmo para pré-triagem, dentro do SNS24.

4 - Mais pessoas com médicos de família

O Governo quer "solucionar os problemas de acesso aos cuidados de saúde primários", especialmente no que toca à população que continua sem médico de família.

Por isso, o plano quer atribuir médicos de família aos utentes em espera "com a capacidade atual do setor público". Está previsto igualmente o reforço dos cuidados de saúde primários através de parcerias com o setor social e a criação de uma linha de atendimento para utentes que possam precisar de um médico no dia.

O Executivo quer implementar o modelo C das Unidades de Saúde Familiares e reforçar a resposta pública com médicos aposentados.

Está, ainda, previsto o reforço da resposta pública através de parcerias com o setor privado.

5 - Apoio à Saúde Mental

O Governo quer reforçar o acesso a cuidados de Saúde Mental e promover a mesma.

A primeira medida passa mesmo por contratar psicólogos para os Cuidados de Saúde Primários e a criação de equipas comunitárias de Saúde Mental para adultos, infância e adolescência.

Está pensada também a criação de um programa estruturado de Saúde Mental para as forças de segurança e a desinstitucionalização de situações crónicas.

O Governo quer, ainda, disponibilizar programas estruturados para uma intervenção na ansiedade e depressão, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários e criar serviços de Saúde Mental regionais para internamento de doentes ditos de "elevada complexidade".