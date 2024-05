“Seria humanamente impossível” fiscalizar todos os hostels do Porto, admite Inspetor-geral da ASAE

O Inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) admite que “seria humanamente impossível” verificar as condições em que todos os Alojamentos Locais (AL) funcionam, incluindo os hostels que acolhem migrantes.

“Não conseguimos chegar a todos os operadores económicos. No concelho do Porto, no último ano, fiscalizamos mais de 70 operadores económicos sobre esta matéria. E estamos a falar de alojamentos locais, no caso”, adianta Luís Lourenço, em declarações à Renascença.

O responsável reconhece que o numero de vistorias representa apenas uma pequena fatia dos AL existentes no Porto, mas sustenta que não haveria capacidade de inspecionar todos. “Seria humanamente impossível fazer essa fiscalização todos os anos, a cada seis meses, ou de cada vez que um operador económico fosse aberto”.

A mesma limitação que parece acontecer co ma autarquia. De acordo com um "powerpoint" enviado à Renascença pela Câmara Municipal do Porto, os fiscais da autarquia fizeram, no último ano, perto de 2500 vistorias.