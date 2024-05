PJ detém dois homens por crimes económico-financeiros transnacionais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional ligado à prática dos crimes de falsificação de documentos, burlas qualificadas e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ esclarece que a investigação, permitiu concluir que o dinheiro foi obtido através da prática ilícita - conhecida como “CEO Fraud”, tendo sido movimentados centenas de milhares de euros, com proveniência em bancos da Alemanha. Foi, ainda, possível aferir que várias empresas alemãs foram burladas.

“O dinheiro acabou transferido para contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos que, mal entravam em território nacional, eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias e utilizados para aquisição de artigos de luxo”, lê-se no documento.

Segundo a PJ, os detidos, um com nacionalidade portuguesa e outro com nacionalidade estrangeira, de 28 e 56 anos, serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

De acordo com a polícia de investigação criminal, as campanhas de “CEO Fraud” caracterizam-se, essencialmente, pelo envio de emails ou mensagens de texto em que um agente malicioso, fazendo passar-se por uma entidade relacionada de alguma forma com a organização alvo, faz pedidos de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.

“Nalguns casos são apresentados ficheiros comprovativos, maioritariamente documentos forjados, de alteração de contas bancárias”, acrescenta.