Incêndios. Militares vão vigiar serra de Santa Luzia em Viana

Os militares do Exército da Escola dos Serviços da Póvoa do Varzim vão estar a vigiar a serra de Santa Luzia, em Viana do Castelo, entre 15 de junho a 30 de setembro, como medida de prevenção dos incêndios florestais.

A informação foi divulgada esta quarta-feira e, de acordo com o site da autarquia, este protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Escola dos Serviços foi aprovado na terça-feira numa reunião ordinária de executivo.

De acordo com a vereadora da Proteção Civil, Fabíola Oliveira, esta a ação preventiva, que teve início em 2010, impõe-se pelo facto de a aserra de Santa Luzia ser considerada um dos locais mais críticos do concelho e pelo crescimento da vegetação aliado ao grande período sem ocorrências de incêndios.

De acordo com a autarquia, esta medida tem como objetivo "assegurar o patrulhamento florestal na serra de Santa Luzia numa perspetiva dissuasora e de vigilância, contribuindo para a redução do número de comportamentos de risco nesta área, assim como para reduzir o tempo de deteção e resposta a incêndios rurais".

A Escola de Serviços da Póvoa do Varzim compromete-se a disponibilizar viaturas e militares para as operações de vigilância, assegurando a transmissão da informação às entidades responsáveis - Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho e/ou Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo -, comunicando de imediato qualquer ocorrência.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se com o fornecimento dos meios materiais necessários para o cumprimento da missão, comparticipando encargos decorrentes das atividades de vigilância, entre outras obrigações.